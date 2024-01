I fantasmi di Solbakken, Donnarumma e Ancelotti: le curiosità dei precedenti della 21ª giornata

Tutto sulle curiosità e gli episodi della 21esima giornata del campionato italiano di Serie A. I dettagli in merito

Il calendario della ventunesima giornata di Serie A è orfano di 6 partite, ma resta comunque interessante e ha precedenti e statistiche che vale la pena ricordare. Eccoli gara per gara.

ROMA-VERONA – Un anno fa la gara è stata risolta dall’unico acuto in Italia di Ola Solbakken. Da allora il norvegese ha già fatto due volte le valigie, prima per andare in Grecia e poi in questi giorni per approdare in Giappone. La tradizione sorride decisamente ai giallorossi con 22 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte. L’ultima risale a poco più di 50 anni fa, nel 1973, e per capire quanto è lontana basta dire che Daniele De Rossi non era nato e sarebbe mancato ancora un bel po’.

UDINESE-MILAN – La storia dice che in Friuli bianconeri e rossoneri vivono situazioni spesso di equilibrio ed è proprio il pareggio, con 19 precedenti, il risultato più frequente. Nei tempi recenti quando succede è 1-1 ed avviene anche in circostanze curiose, come quello del 2018 determinato da un gol di Suso annullato da un cross di Lasagna deviato da Bonucci e spinto ulteriormente nella propria porta da un intervento scomposto da parte di Donnarumma.

FROSINONE-CAGLIARI – Un unico incontro nel passato, 5 campionati fa, con divisione della posta e un gol per tempo da parte di Cassata e Farias. All’epoca in classifica stavano meglio i sardi, adesso è il contrario.

EMPOLI-MONZA – Un solo precedente, quello dello scorso torneo, deciso da una rete di Haas al minuto numero 11. Per lo svizzero, tornato in patria a giocare nel Lucerna, è anche l’unico gol segnato in Serie A.

SALERNITANA-GENOA – Due episodi molto distanti fra loro, nel 1948 e nel 2021, entrambi favorevoli ai padroni di casa con altrettante vittorie. Nel confronto tra due azzurri che si sono divisi il posto in Nazionale, Inzaghi e Gilardino, vedremo se prevarranno le abitudini o ci saranno novità.

LECCE-JUVENTUS – 10 i successi bianconeri, 4 i pareggi e 3 le vittorie dei padroni di casa. A cadere a Via del Mare sono stati finora Dino Zoff, Carlo Ancelotti e Gigi Delneri: Massimiliano Allegri non vorrebbe entrare nella lista.