Serie A a porte chiuse: ecco quanto perdono d’incasso i club

Serie A a porte chiuse: il sito Calcio e Finanza ha condotto uno studio approfondito su quanto perdono d’incasso i club italiani

Il sito Calcio&Finanza ha condotto uno studio su quanto perderanno, in termini d’incasso, i club di Serie A per l’emergenza Coronavirus e l’obbligo di disputare i match a porte chiuse. Tutte e 20 le squadre di Serie A – si legge – giocheranno almeno una partita a porte chiuse nel prossimo mese: la cifra complessiva relativa al mancato incasso è pari a 28,6 milioni di euro, tra campionato e coppe europee.

La Juventus sarà la squadra più colpita, secondo le stime: circa 12,3 milioni di potenziale mancato incasso, pari al 43% di tutti i club della Serie A. Tra chi potrà perdere di più anche Milan (circa 3,4 milioni, pari al 12%) e Inter (2,7 milioni di euro, 10%). A sorpresa impatto importante anche per il Lecce, che salterà una sola gara ma contro il Milan, considerando che le sfide contro Juventus e Inter al Via del Mare avevano garantito oltre 800mila euro di incassi.

E per quanto riguarda le coppe europee? In questo caso, la stima del mancato incasso per la Juventus è di circa 5,4 milioni di euro (quota hospitality compresa), contro i circa 1,2 milioni per Roma e Inter.