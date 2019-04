Trattative in corso per portare le gare di Serie A in Sol Levante: la prima partita del 2020/21 si può giocare in Cina

La Serie A non rimarrà relegata ai confini del suolo italiano. Si guarda al futuro: i progetti della Lega sono ambiziosi e, soprattutto, riguardano ricchi paesi extraeuropei.

Quasi sicuramente la Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita come nella scorsa edizione: la scelta è dettata dai ricchi guadagni collegati all’evento. Ma c’è di più: l’amministratore delegato della Lega Serie A sta trattando per portare la partita inaugurale del campionato 2020/21 in Cina. Se ciò dovesse accadere, si tratterrebbe di una rivoluzione per la storia della Serie A.