Serie A femminile, un autogol tutto da ridere! – VIDEO

In Verona-Tavagnacco 3-1 di Serie A femminile, l’autogol del portiere Bonassi è sfortunato quanto esilarante per la dinamica

Il calcio femminile si sta ritagliando sempre di più uno spazio importante in Italia. Alcune delle più importanti stelle mondiali della disciplina giocano nelle nostre squadre e anche le stesse società stanno investendo fortemente sul lato rosa del pallone. Qualche volta però, capita che alcune partite siano caratterizzate da errori grossolani o papere clamoroso da parte delle giocatrici. E’ successo in Verona-Tavagnacco, terminata 3-1 in favore delle venete. Nichele scende sulla fascia e mette in mezzo con un rasoterra, la sfera però carambola tra i piedi della numero 8 del Tavagnacco che di tacco la spedisce sul palo. Sul rimbalzo la sfera finisce tra i piedi del portiere Bonassi e finisce in rete. Un (auto) gol davvero bizzarro.