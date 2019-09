Serie A femminile, Pink Bari-Sassuolo 3-3: la cronaca del match

Ricomincia la Serie A femminile: oggi la ripescata Pink Bari affronta il Sassuolo alle ore 15:00. La cronaca del match

Torna in campo la Serie A femminile. Tra le varie gare di oggi, sabato 14 settembre, anche l match tra Pink Bari e Sassuolo. Il club pugliese è stato ripescato in estate dopo essere retrocesso, mentre quello emiliano si è rinforzato, portando in neroverde anche Daniela Sabatino. La cronaca del match.

Al 15′ Luijks ha portato avanti la squadra padrona di casa. Il pari è arrivato con Sabatino al 43′, mentre il vantaggio neroverde è arrivato al 48′ con Cambiaghi. Il nuovo pareggio, questa volta delle pugliesi, è stato raggiunto al 67′ con Carp, che solo un minuto dopo ha segnato anche la rete del vantaggio. Non si sono arrese le emiliane e al 76′ il nuovo pareggio con Zanni. La gara è terminata 3-3.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PINK BARI – Myllyoja, Soro, Capitanelli, Novellino, Culver, Ketis, Marrone, Piro, Luijks, Manno, Carp.

SASSUOLO – Lemey, Sabatino, Paques, Pugnali, Labate, Orsi, Budcova M., Santoro, Cambiaghi, Dubcova K. Filangeri