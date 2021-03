Serie A, generazione 2000: Damsgaard puta Kulusevski

Tra i cinque migliori classe 2000 della Serie A c’è Mikkel Damsgaard: il centrocampista della Sampdoria punta a fare meglio di Kulusevski

La generazione 2000 si sta prendendo la Serie A. Da Dusan Vlahovic a Ivan Ilic (che in realtà è un 2001) sono cinque i giocatori che si stanno mettendo in luce per minuti giocati e gol realizzati. Tra questi c’è il centrocampista della Sampdoria, Mikkel Damsgaard.

Il blucerchiato si fa largo in questa cinquina di talenti con i suoi 1245 minuti giocati e i due gol realizzati. Ha fatto meglio di Wilfried Singo del Torino (1412 minuti, ma solo un gol) e se la gioca con Ilicic (1265, due gol). Nel mirino raggiungere e superare Dejan Kullusevski (1224 minuti e tre gol), più distaccato sia per minuti che gol realizzati Vlahovic (1866 minuti, 9 gol).