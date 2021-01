Serie A, i 4 top match della 18ª giornata

Ogni giornata vi proporremo l’analisi dei 4 top match di Serie A, offerta da Pokerstars: per il 18° turno abbiamo scelto Lazio-Roma, Napoli-Fiorentina, Inter-Juventus e Cagliari-Milan

I derby del weekend: duelli in vista

Questa sera assisteremo al primo derby di Roma ad essere giocato di venerdì in tutte le competizioni, questo è infatti l’unico giorno della settimana in cui questa sfida non era mai stata disputata nella storia. Sarà sicuramente un match scoppiettante, le due squadre arrivano a questo appuntamento nel pieno della forma. Se da una parte la Lazio ha vinto le ultime due partite di campionato, dall’altra nessuna formazione ha registrato più vittorie della Roma da inizio novembre a oggi in Serie A, ben 8 su 12. Entrambi i club caleranno il proprio asso dalla manica. Simone Inzaghi si affiderà alla scarpa d’oro della passata stagione: Ciro Immobile, ovvero l’unico giocatore a essere andato in doppia cifra di gol in tutti gli ultimi cinque campionati di Serie A. Paulo Fonseca risponderà con Edin Dzeko, in gol nell’ultimo derby giocato nel gennaio 2020; il bosniaco potrebbe diventare il sesto giocatore della Roma a segnare in almeno quattro derby di campionato differenti dopo Totti, Delvecchio, Volk, Da Costa e Amadei.

La domenica calcistica si aprirà con la gara delle 12.30 tra Napoli e Fiorentina. I partenopei vorranno trovare maggiore continuità di risultati in campionato, sfruttando il dominio nel gioco. Quella allenata da Gattuso è infatti sia la formazione che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta in media (sette) nella Serie A in corso, sia quella che ha subito il minor numero di conclusioni in media (tre) nello specchio. I viola proveranno invece a invertire il trend negativo in trasferta, solo il Crotone (due) ha guadagnato meno punti della Fiorentina fuori casa (cinque). Lorenzo Insigne si esalta quando vede i viola, il fantasista azzurro ha segnato sei reti contro la Fiorentina in Serie A, inclusa la sua ultima doppietta nel torneo (agosto 2019), contro nessuna squadra ha fatto meglio. Contro si troverà il compagno di tante avventure, José Callejón, che ha collezionato 349 presenze con la maglia del Napoli tra il 2013 e il 2020, posizionandosi al 6° posto nella classifica dei giocatori del club partenopeo con più presenze.

Domenica sera allo stadio Meazza andrà in scena il 175° Derby d’Italia in Serie A. Gli 84 successi della Juventus sull’Inter sono un record di vittorie per una squadra contro una singola avversaria nella competizione, completano 44 pareggi e 46 successi nerazzurri. Questa sarà la sfida tra i due migliori marcatori di questa Serie A: Romelu Lukaku (a quota 12) e Cristiano Ronaldo (15). I due hanno realizzato insieme 27 reti, ben 12 squadre hanno segnato di meno. Antonio Conte dovrà invece sfatare un tabù, la Juventus è infatti l’unica formazione contro cui ha sempre perso da allenatore in Serie A: tre sconfitte su tre.

La 18ª giornata si concluderà con il Monday night tra Cagliari e Milan. Quella rossonera è la squadra che ha sconfitto di più il club sardo in Serie A: 42 volte in 76 precedenti. La formazione di Pioli potrà eguagliare un altro record, il Milan va infatti a segno da 18 trasferte di fila in campionato, solo una volta ha fatto meglio fuori casa nella sua storia in Serie A: 19 gare esterne tra marzo 1992 e aprile 1993. Un dato curioso è che Zlatan Ibrahimovic è andato in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari; solo un giocatore ha segnato in più sfide consecutive contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Christian Vieri contro il Perugia (otto tra il 1999 e il 2003).