Serie A, i possibili protagonisti della 26ª giornata

Dopo il turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo nel weekend per il 7° turno del girone di ritorno: i possibili protagonisti della 26ª giornata

Continua a ritmo incessante la Serie A 2020/2021, che ultimato il 25ª turno infrasettimanale con il successo dell’Inter sul Parma, torna in campo nel fine settimana per vivere la sua 26ª giornata. Si fa sempre più serrata la lotta per il titolo, ma anche la contesa per la Champions e, in coda, la lotta per non retrocedere. Si parte con il programma del sabato, che propone subito nel pomeriggio lo scontro diretto in chiave salvezza fra Spezia e Benevento. I sanniti di Pippo Inzaghi hanno preso pericolosamente a zoppicare nell’ultimo mese, e sono scivolati in 16ª posizione, dall’altra parte anche i liguri di Vincenzo Italiano non appaiono più brillanti come qualche settimana fa e sono appaiati in classifica con i campani. Una sconfitta potrebbe significare farsi risucchiare da chi sta dietro. Alle 18.00 una gara decisamente più tranquilla, per la zona centrale della graduatoria: al Mapei Stadium il Sassuolo di De Zerbi, 9°, ospita l’Udinese di Gotti, 11ª. Il clou degli anticipi è tuttavia in serata, con il big match fra la Juventus di Andrea Pirlo e la Lazio di Simone Inzaghi che, oltre a fare chiarezza sull’attuale stato di forma delle due squadre, impegnate entrambe in Champions League nel ritorno degli ottavi di finale, definirà meglio le posizioni in classifica a ridosso delle milanesi. La domenica si parte con il lunch match fra Roma e Genoa, altra sfida importante per la zona Champions, e prosegue nel pomeriggio con due scontri diretti per la salvezza, Crotone-Torino e Fiorentina-Parma, e la delicata sfida del Bentegodi fra il Verona di Juric e il Milan di Pioli. Un ulteriore passo falso, con i rossoneri in netto calo rispetto all’eccezionale 2020, rischia di farli scivolare indietro in classifica e di rimettere in discussione i rapporti di forza dietro alla capolista Inter. Alle 18.00 un’altra sfida delicata è quella fra la Sampdoria di Claudio Ranieri e il Cagliari di Leonardo Semplici, con i sardi a caccia di punti per cercare di riagganciare le molte squadre che li precedono, per inseguire una salvezza che a febbraio era diventata molto difficile. Il posticipo domenicale è la gara del Maradona fra Napoli e Bologna, con i partenopei sesti e attardati sulle prime quattro. Lunedì notte, infine, il Monday night vedrà protagonista l’Inter capolista, che affronterà in casa l’Atalanta di Gasperini nel derby lombardo. Ma vediamo i possibili protagonisti della 26ª giornata di Serie A:

CRISTIANO RONALDO, JUVENTUS-LAZIO

La Juventus, prima di tentare la rimonta in Champions League contro il Porto nel ritorno degli ottavi, è chiamata ad una prestazione importante in campionato contro la Lazio nel big match del sabato sera, per consolidare la propria classifica e provare a rosicchiare qualche punto al tandem di testa composto dalle due milanesi. Dopo il Parma, la Lazio è fra le vittime preferite del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo nel campionato italiano, con 5 goal segnati ai biancocelesti nei suoi 3 anni in Italia. Inutile dire che CR7, il trascinatore dei bianconeri in questa stagione, sia il più atteso anche contro l’Aquila di Simone Inzaghi, che proverà a rendergli la vita complicata, anche perché i capitolini distano attualmente 6 lunghezze dal 4° posto, e un’ulteriore sconfitta potrebbe significare niente Champions il prossimo anno.

ANTONIN BARAK, VERONA-MILAN

Il Milan di Pioli è atteso alla prova Verona, che dirà se il calo dell’ultimo periodo è stato fisiologico o dietro c’è qualcosa di più. I rossoneri faranno di tutto per non vivere un’altra ‘fatal Verona’ ma i gialloblù di Juric sono in buona condizione di forma e hanno alcuni elementi in grande spolvero. Su tutti il trequartista ceco Antonin Barak, vera arma in più degli scaligeri nell’ultimo periodo, in grado di far fare un salto di qualità fra centrocampo e attacco. Abile a muoversi fra le linee, là dove il Milan ultimamente ha mostrato preoccupanti falle, può essere un giocatore decisivo nella sfida con i rossoneri. Finora ha già realizzato 6 goal (miglior marcatore del Verona), di cui uno nella sfida di andata a San Siro, e servito 2 assist per i suoi compagni. I possibili protagonisti della 26ª giornata: il Diavolo è avvisato: dovrà provare a limitarlo se vorrà portare a casa dal Bentegodi un risultato positivo.

RADJA NAINGGOLAN, SAMPDORIA-CAGLIARI

Il Cagliari di Semplici si aggrappa ai suoi uomini di maggior esperienza per strappare un’altra vittoria contro la Sampdoria. In grande crescita nelle ultime gare, Radja Nainggolan può essere il giocatore chiave dei rossoblù al Ferraris. Il grande movimento a tutto campo e la sua generosità gli permettono di risultare prezioso per la squadra sia in fase di non possesso, sia in quella offensiva, dove il belga è atteso al grande salto di qualità. I possibili protagonisti della 26ª giornata: alla Sampdoria in carriera il centrocampista ha già realizzato 5 reti, di cui 3 in Serie A, e i blucerchiati sono la sua seconda vittima preferita dietro l’Inter. Due goal sono arrivati con la maglia rossoblù: chissà che il terzo, che sarebbe anche il primo dal suo ritorno in Sardegna, non lo firmi proprio domenica.