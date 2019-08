Serie A, il Genoa guarda al futuro: terza per numero di Under 22 in rosa

Il Genoa continua a guardare al futuro: è il terzo club di Serie A ad avere in rosa il maggior numero di Under 22

Il Genoa, tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale, rende nota un’interessante statistica stilata da Tuttomercatoweb. In una rosa da 25 calciatori, di cui 4 formati nel proprio vivaio e altrettanti in altri club italiani, il Genoa è la terza squadra di Serie A per numero di Under 22 in rosa.

I rossoblù con 11 giocatori sono dietro solo a Sassuolo e Fiorentina (12). Comprendendo il portiere Vodisek, ed escludendo Schafer sul punto di essere ceduto. Nell’elenco compaiono Agudelo, Cassata, Favilli, Ghiglione, Jagiello, Kouamè, Pinamonti, Radu, Rizzo, Romero.