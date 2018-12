Ciro Immobile si laurea assoluto capocannoniere della Serie A nel 2018: il biancoceleste è anche nella top 10 europea

Il 2018 si è ormai prossimo a concludersi ed è tempo di bilanci e statistiche relative all’anno solare. In Serie A attualmente il miglior marcatore della stagione 2018/19 è Ronaldo con 15 reti, ma nel 2018 è Ciro Immobile a conquistare la vetta della classifica. Come riporta Opta, con 23 reti messe a segno, l’attaccante della Lazio si laurea quindi capocannoniere assoluto della Serie A. Al secondo posto troviamo il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, a quota 21. Al terzo posto Fabio Quagliarella con 19 reti, mentre al quarto e al quinto posto troviamo rispettivamente Dries Mertens del Napoli con 16 reti e Duvan Zapata con 15 reti. Ciro Immobile però non è solo il migliore della Serie A, ma è anche nella top 10 europea. L’attaccante biancoceleste è infatti al nono posto, davanti a Neymar. Primatisti sono invece Messi con 47 reti e Ronaldo con 43.