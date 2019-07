Mediapro brama i diritti tv della Serie A, Sky osserva: si avvicina il giorno della decisione finale, palla ai club

La telenovela per i diritti tv della Serie A volge al termine. Come fa sapere il Corriere dello Sport, i club del campionato nostrano si uniranno l’8 luglio per decidere ai voti come rispondere a Mediapro.

Questa l’offerta dell’emittente spagnola: 1,15 miliardi di euro a stagione, ai quali vanno aggiunti 55 milioni per i diritti d’autore e 78 milioni per costi di produzione.