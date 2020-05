Serie A, pronto il nuovo Protocollo da consegnare al Cts: arriva l’accelerata di Conte?

La FIGC ha preparato il nuovo Protocollo da consegnare al Cts: si aspetta l’accelerata decisiva del Premier Conte

Dopo i fortissimi contrasti degli ultimi giorni sembra essere tornata la calma tra le parti coinvolte per la ripartenza del calcio. Il Corriere dello Sport informa che la FIGC ha preparato un Protocollo rivisto e corretto, in base alle criticità uscite giovedì, che sarà consegnato al Comitato tecnico-scientifico.

L’ultima parola, ovviamente, spetterà nuovamente al Governo. Le modifiche apportate sono quelle che dovrebbero finalmente permettere prima il ritorno agli allenamenti di gruppo, poi quello in campo per le partite di campionato. Il punto interrogativo rimane legato ai tempi per il via libera definitivo. Chissà che un’accelerata (decisiva) non la possa dare Conte. Nel week-end, infatti, magari già oggi, potrebbe andare in scena l’incontro con Gravina e Dal Pino, dal quale il calcio dovrebbe uscire con maggiori certezze.