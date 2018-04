Serie A, Scudetto deciso dai gol dei difensori? Ecco la classifica

La classifica di Serie A dei gol siglati dai centrali difensivi delle 20 squadre: lo Scudetto verrà deciso (anche) dai gol dei difensori? Ecco lo scarto tra Napoli e Juventus

I gol dei difensori centrali saranno decisivi nell’assegnazione dello Scudetto 2017/2018? Non ci riferiamo chiaramente al gol di Kalidou Koulibaly che ha deciso Juventus-Napoli al minuto 89 dello scontro diretto. O meglio, non solo a questo. La classifica dei gol siglati in campionato dai centrali difensivi delle formazioni di Serie A, infatti, vede il Napoli col doppio dei gol segnati dai difensori bianconeri. Uno scarto che potrebbe rivelarsi decisivo nell’assegnazione del titolo, riuscendo così il Napoli spesso a trovare la via del gol per altre strade come i calci piazzati.

In questa particolare graduatoria è la Lazio che fa da capolista con 10 gol, 6 realizzati da De Vrij e 4 da Bastos, mentre Atalanta (3 per Caldara e Masiello, 1 per Mancini e Palomino) e Napoli (i 5 di Koulibaly, 2 di Albiol e uno di Tonelli) sono seconde con 8 gol. Troviamo poi l’Inter con 5 reti, una siglata da Ranocchia e 4 dal titolare Skriniar. 4 le reti per Juventus, Milan, Roma, Udinese e Verona. Per i bianconeri le reti siglate da Benatia (2), Howedes e Rugani; due a testa per Bonucci e Romagnoli in casa Milan e per Fazio e Manolas in casa giallorossa.

