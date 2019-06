Serie B, ancora tre le panchine libere: le situazioni in via di definizione. Benevento, Chievo e Trapani aspettano la nuova guida tecnica

Sono tre le panchine libere in Serie B: Benevento, Chievo Verona e Trapani devono ancora ufficializzare il nome del proprio tecnico in vista della stagione 2019/20. Il Chievo retrocesso in cadetteria ha già salutato Mimmo Di Carlo, in pole per la successione c’è Michele Marcolini reduce dall’esperienza in C con l’Albinoleffe.

In casa giallorossa vicino approdo di Filippo Inzaghi – che deve ancora liberarsi dal Bologna – pronto a prendere il posto di Cristian Bucchi finito ad Empoli. La situazione più incerta è sicuramente quella del Trapani, ancora in attesa di definire la situazione societaria prima di scegliere una nuova guida tecnica. Vincenzo Italiano, andato allo Spezia, ha lasciato la panchina scoperta.