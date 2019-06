Serie B, il caos regna sovrano: situazione complicata, dopo la polemica sui play out e sulla vicenda del Palermo. A cosa porta questa confusione?

La Serie B sta attraversando una delle stagioni più nere che si ricordino. Per quanto riguarda la parte alta della classifica, abbiamo assistito a dei playoff davvero degni di nota, ma la nota dolente arriva se si guarda al fondo della classifica.

La Serie B si era chiusa con il Palermo retrocesso in Serie C, per una serie di irregolarità gestionali. Squadre in vacanza, i playout che non si sarebbero giocati. La situazione cambia: Palermo riammesso in Serie B, con trenta punti di penalizzazione. Salernitana e Venezia ai playout, con le giuste polemiche da una parte e dall’altra.

Dopo aver disputato i playout, Salernitana salva e Venezia in Lega Pro. Ma non è finita: il Palermo non ha presentato i documenti in tempo per l’iscrizione in Serie B, ed ora il Venezia rivendica quel posto che sente suo. Il caos regna sovrana.