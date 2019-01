Doppio pareggio tra Lecce-Benevento e Crotone-Cittadella. Il Foggia trionfa a Carpi grazie a un super Iemmello e al pararigori Noppert

Nelle partite delle 15 di sabato pomeriggio della 20° giornata di Serie B, Lecce e Benevento si annullano, così come Crotone e Cittadella. Il Foggia, invece, trionfa a Carpi allontanandosi dalla zona retrocessione.

In Puglia i padroni di casa sono andati in vantaggio con Marco Mancosu, ma le Streghe hanno prontamente risposto con Massimo Coda. La partita è terminata quindi 1-1, senza risvolti significativi in ottica classifica. Pareggio a reti inviolate in Crotone-Cittadella, invece, che non fa bene ai ragazzi di Giovanni Stroppa, visto che la squadra è penultima e aveva bisogno di una vittoria, che manca dal 20 ottobre (2-1 contro il Padova). I rossoneri di mister Pasquale Padalino, infine, ottengono tre punti d’oro grazie alla doppietta di Pietro Iemmello e al rigore parato dall’estremo difensore Andries Noppert. Il portiere ha negato la gioia a Vitale, bloccando il tiro dagli undici metri. Il Livorno, però, deve ancora giocare, e potrebbe superare il Foggia, lasciandolo al terzultimo posto del campionato di Serie B.

Alle ore 18, invece, il Brescia ha battuto il Perugia, portando a casa tre punti dalla trasferta. La vittoria per 2-0 porta la firma di Torregrossa e Donnarumma. Attualmente la squadra di Eugenio Corini occupa il secondo posto dietro al Palermo.