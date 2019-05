Serie B, Maurizio Setti non si accontenta dell’Hellas Verona: ora tratta anche per l’acquisto del Carpi

C’è un nome nuovo nel futuro del Carpi, al momento poco luminoso. Protagonista in Serie A poche stagioni addietro soltanto, il club biancorosso è appena scivolato addirittura in Serie C e il presidente Stefano Bonacini ha messo in vendita la società. Una mossa che sembra, in ogni caso, aver attirato interesse.

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, Maurizio Setti avrebbe già reso noto il proprio interesse nella società emiliana. Una realtà che aveva già visto per altro protagonista l’attuale patron dell’Hellas Verona ai tempi della C2 e della C1. Una piazza dove, a breve, Setti potrebbe tornare a recitare un ruolo decisamente importante.