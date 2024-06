Serie B, prorogato il termine del VINCOLO SPORTIVO: il comunicato ufficiale

In ambito Serie B, è stato deciso di prorogare il termine utile del vincolo sportivo. Ecco il comunicato ufficiale

Novità importanti in ambito Serie B. Secondo il sito Pianetaserieb.it il governo ha deciso di prorogare il termine del vincolo sportivo fino al 30 giugno 2025. Di seguito, il comunicato della Lega B.

COMUNICATO – «Desidero ringraziare il ministro Abodi per la sua visione e lungimiranza nel difendere il patrimonio dei talenti presenti nei settori giovanili dei nostri club, che in questo modo potranno continuare a investire sui campioni del futuro. Molte sono state le interlocuzioni con il ministro in questi ultimi tempi sul tema e la notizia di oggi ci rende felici, anche perché in questo modo viene assicurata continuità sul principale obiettivo della Lega B, quello cioè della valorizzazione dei giovani da lanciare nel sistema calcio Italia’. ‘La speranza è che l’apertura di una riflessione sul tema, annunciata dal ministro Abodi, sia decisiva per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche riscontrate».