Serie B, Trapani a rischio iscrizione: pronto il Padova

Il Trapani rischia di non poter disputare la prossima Serie B: manca un timbro sul documento fideiussorio

La Sicilia del pallone scossa da due casi: prima il Palermo e adesso il Trapani. Ottenuta sul campo la promozione in Serie B grazie alla finale playoff di Serie C vinta contro il Piacenza, il club siciliano rischia ora di non poter disputare il prossimo campionato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero infatti grossi dubbi circa la validità dell’iscrizione alla Serie B del Trapani. Il motivo? La mancanza di un timbro sul documento fideiussorio. Per questo motivo, a tornare a sperare in un’immediata risalita in Serie B è il Padova, retrocesso in C nel corso della stagione appena conclusa.