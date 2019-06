Serie B, giornata decisiva per il Trapani: cambiano proprietà e panchina?

Serie B, giornata decisiva per il Trapani: la proprietà è in procinto di cambiare, proprio come la panchina di Italiano

Giornata campale in casa Trapani, società appena promossa in Serie B. Il club siciliano, infatti, è innanzitutto in procinto di cambiare proprietà. L’imprenditore romano Giorgio Heller ha annunciato l’intenzione di rilevare l’80% delle quote del club dall’attuale patron Maurizio De Simone.

Ma c’è dell’altro. Perché sempre oggi dovrebbe essere in programma anche un confronto con l’attuale tecnico Vincenzo Italiano, in scadenza di contratto e molto richiesto in Serie B. Le parti si vedranno per parlare dei piani futuri, anche se un suo addio pare ormai più che imminente.