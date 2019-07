Serie B, ufficiale. Al Pordenone arriva l’attaccante Strizzolo

Serie B, ufficiale l’ingaggio di Luca Strizzolo da parte del Pordenone. L’attaccante arriva in prestito annuale dalla Cremonese

Ufficiale, Luca Strizzolo è un nuovo giocatore del Pordenone. L’attaccante arriva dalla Cremonese in prestito fino al giugno del 2020 come rinforzo per la società neo promossa in Serie B.

Non si tratta di un volto nuovo in casa friulana, poiché il giocatore è alla terza esperienza con la maglia neroverde, già indossata in Serie D e in Serie C. Queste le sue prime parole dopo l’ingaggio, riportate dal sito ufficiale della società: «Sono desideroso di ripagare la grande fiducia che mi ha trasmesso la società».