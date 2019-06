Serie B, il Venezia tra i playout e la ricerca di un ds: i nomi in lizza

Serie B, il Venezia tra i playout conto la Salernitana e la ricerca di un nuovo direttore sportivo: tutti i nomi in lizza

Giornate roventi in casa Venezia. All’ordine del giorno naturalmente il playout contro la Salernitana, lasciapassare per mantenere la categoria. Un traguardo fondamentale per i lagunari. Ma, allo stesso modo, tiene banco una questione societaria.

Ed è quella che riguarda il prossimo direttore sportivo del club. L’incertezza per la categoria del prossimo anno ha fatto sfumare le piste Zamuner prima ed Angelozzi poi. Così il presidente Tacopina sta valutando altre due strade: la prima porta a Marroccu del Brescia, la seconda – valida anche in caso di retrocessione in Serie C – ad Andrissi della Feralpi Salò.