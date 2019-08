Serie C 2019/2020: calendario, date, risultati, classifiche

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario della Serie C 2019/2020: date, calendario, risultati, classifiche

Con una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato la composizione dei 3 Gironi del Campionato di Serie C 2019/2020, dopo aver reso note in precedenza le date della prossima stagione. Con il solo ripescaggio del Bisceglie e l’esclusione dell’Audace Cerignola, è stato definito il quadro delle squadre partecipanti al torneo.

Successivamente però il ricorso del club pugliese presso il Collegio di Garanzia del ha avuto successo, e la FIGC ha deciso di presentare controricorso al TAR del Lazio. Quest’ultimo ha dato ragione alla Federcalcio e il Campionato di Serie C 2019/2020 è rimasto così a 20 squadre.

Le date

Il prossimo campionato di Serie C aprirà i battenti domenica 25 agosto, mentre la stagione regolare si concluderà domenica 26 aprile 2020. Durante la stagione si giocheranno 4 turni infrasettimanali, in date ancora da stabilire. Le squadre di Serie C scenderanno in campo prima di Natale per l’ultima volta il 22 dicembre, poi ci sarà una piccola sosta dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.

Parallelamente al campionato, sono state ufficializzate anche le date dei turni preliminare della Coppa Italia di Serie C: la prima giornata è in programma il 4 agosto, la seconda l’11 agosto e la terza il 18 agosto.

Serie C 2019/2020: i gironi

La composizione dei 3 gironi della Serie C 2019/2020 è stata resa nota mercoledì 17 luglio su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Pro. Non prenderanno parte al campionato Albissola, Lucchese e Siracusa, club che non hanno presentato la domanda di iscrizione, escluse anche Arzachena e Foggia, che hanno presentato una documentazione incompleta. Il Trapani disputerà regolarmente il campionato di Serie B, mentre visto che il Palermo ripartirà dai Dilettanti, il Venezia è stato ripescato nel torneo cadetto. Out anche il Foggia, che dopo la retrocessione dalla B, come i siciliani farà un salto all’indietro e parteciperà alla Serie D.

Rispetto allo scorso torneo, sono state promosse in Serie C Arzignano, Cesena, Como, Lecco, Picerno e Pianese, che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie D, mentre gli spareggi hanno premiato Avellino e Pergolettese.

Due club pugliesi infine, il Bisceglie e l’Audace Cerignola, hanno vinto il loro ricorso contro la mancata iscrizione per presunte irregolarità infrastrutturali e/o di comunicazione e su decisione del Collegio di Garanzia del CONI sono state riammesse al campionato di Serie C 2019/2020 martedì 23 luglio 2019. Per quanto riguarda però l’Audace Cerignola, il Collegio di Garanzia ha rimandato alla FIGC la verifica delle condizioni per l’iscrizione al campionato. La Federcalcio, preso atto dell’assenza di queste condizioni, ha così decretato la sola riammissione del Bisceglie nel Girone C.

I pugliesi tuttavia non si sono dati per vinti e hanno vinto il ricorso contro l’esclusione presentato presso il Collegio di Garanzia del CONI. L’esclusione era stata decisa per “mancata messa a norma dello stadio ‘Monterisi’ “. La FIGC ha tuttavia vinto il ricorso al TAR del Lazio e alla fine il campionato è rimasto a 60 squadre, con l’esclusione definitiva della società pugliese.

GIRONE A (20 squadre)

Albinoleffe

Alessandria

Arezzo

Carrarese

Como

Giana Erminio

Gozzano

Juventus Under 23

Lecco

Monza

Novara

Olbia

Pergolettese

Pianese

Pistoiese

Pontedera

Pro Patria

Pro Vercelli

Renate

Robur Siena

GIRONE B (20 squadre)

Arzignano Valchiampo

Carpi

Cesena

Fano

FeralpiSalò

Fermana

Gubbio

Imolese

Modena

Padova

Piacenza

Ravenna

Reggio Audace

Rimini

Sambenedettese

Südtirol

Triestina

Vicenza

Virtus Verona

Vis Pesaro

GIRONE C (20 squadre)

Avellino

Bari

Bisceglie

Casertana

Catania

Catanzaro

Cavese

Monopoli

Paganese

Picerno

Potenza

Reggina

Rende

Rieti

Sicula Leonzio

Teramo

Ternana

Vibonese

Virtus Francavilla

Viterbese Castrense

Calendario, orari e dove vedere la Serie C 2019/2020 in tv e streaming

Il calendario Serie C 2019/2020 è stato formulato giovedì 25 luglio nel Salone d’Onore del CONI a Roma, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente della FIGC Gabriele Gravina. Contestualmente sono stati anche ufficializzati gli orari in cui si disputeranno le partite.

Rispetto agli anni passati ci sarà un cambiamento importante: si torna infatti agli orari fissi, con 3 anticipi al sabato per ogni giornata, le gare della domenica che si giocheranno al pomeriggio in due fasce orarie, alle 15.00 e alle 17.30, e il posticipo del lunedì sera che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport (canali 57 HD e 58 del Digitale terrestre). Tifosi e appassionati potranno seguire i posticipi di Serie C anche in streaming, collegandosi su pc, tablet e smartphone alla piattaforma RaiPlay.

CALENDARIO E RISULTATI GIRONE A

1ª Giornata – 25 agosto / 20ª Giornata – 22 dicembre

Alessandria-Gozzano 2-2

Arezzo-Lecco 3-1

Como-Pergolettese 2-0

Giana Erminio-Renate 0-2

Novara-Juventus U23 2-0

Pistoiese-AlbinoLeffe 1-2

Pontedera-Carrarese 3-1

Pro Patria-Monza 1-2

Pro Vercelli-Pianese 2-0

Robur Siena-Olbia 1-2

2ª Giornata – 1 settembre / 21ª Giornata – 12 gennaio

AlbinoLeffe-Pro Patria

Carrarese-Alessandria

Gozzano-Como

Juventus U23-Robur Siena

Lecco-Pro Vercelli

Monza-Novara

Olbia-Giana Erminio

Pergolettese-Pistoiese

Pianese-Arezzo

Renate-Pontedera

3ª Giornata – 8 settembre / 22ª Giornata – 19 gennaio

Alessandria-Renate

Arezzo-Juventus U23

Como-Monza

Giana Erminio-Pianese

Novara-Lecco

Pistoiese-Gozzano

Pontedera-Olbia

Pro Patria-Pergolettese

Pro Vercelli-AlbinoLeffe

Robur Siena-Carrarese

4ª Giornata – 15 settembre / 26ª Giornata – 26 gennaio

AlbinoLeffe-Pianese

Carrarese-Pistoiese

Gozzano-Giana Erminio

Juventus U23-Pro Patria

Lecco-Robur Siena

Monza-Pro Vercelli

Olbia-Alessandria

Pergolettese-Arezzo

Pontedera-Novara

Renate-Como

5ª Giornata – 22 settembre / 24ª Giornata – 2 febbraio

Arezzo-AlbinoLeffe

Giana Erminio-Carrarese

Juventus U23-Pontedera

Lecco-Monza

Novara-Pergolettese

Pianese-Alessandria

Pistoiese-Como

Pro Vercelli-Gozzano

Renate-Olbia

Robur Siena-Pro Patria

6ª Giornata – 25 settembre / 25ª Giornata – 9 febbraio

AlbinoLeffe-Juventus U23

Alessandria-Giana Erminio

Carrarese-Olbia

Como-Arezzo

Gozzano-Novara

Monza-Robur Siena

Pergolettese-Lecco

Pistoiese-Renate

Pontedera-Pro Vercelli

Pro Patria-Pianese

7ª Giornata – 29 settembre / 26ª Giornata – 16 febbraio

Arezzo-Pro Patria

Giana Erminio-Pontedera

Juventus U23-Monza

Lecco-Alessandria

Novara-AlbinoLeffe

Olbia-Como

Pianese-Gozzano

Pro Vercelli-Pergolettese

Renate-Carrarese

Robur Siena-Pistoiese

8ª Giornata – 6 ottobre / 27ª Giornata – 23 febbraio

AlbinoLeffe-Robur Siena

Alessandria-Pontedera

Arezzo-Monza

Como-Giana Erminio

Gozzano-Carrarese

Novara-Pro Vercelli

Pergolettese-Renate

Pianese-Juventus U23

Pistoiese-Olbia

Pro Patria-Lecco

9ª Giornata – 13 ottobre / 28ª Giornata – 26 febbraio

Alessandria-Como

Carrarese-Pergolettese

Giana Erminio-Novara

Lecco-Pianese

Monza-AlbinoLeffe

Olbia-Pro Patria

Pontedera-Pistoiese

Pro Vercelli-Juventus U23

Renate-Gozzano

Robur Siena-Arezzo

10ª Giornata – 20 ottobre / 29ª Giornata – 1 marzo

AlbinoLeffe-Lecco

Arezzo-Alessandria

Como-Pontedera

Gozzano-Olbia

Juventus U23-Renate

Novara-Carrarese

Pergolettese-Robur Siena

Pianese-Monza

Pistoiese-Giana Erminio

Pro Patria-Pro Vercelli

11ª Giornata – 23 ottobre / 30ª Giornata – 8 marzo

Alessandria-Pistoiese

Carrarese-Como

Giana Erminio-Pergolettese

Lecco-Juventus U23

Monza-Gozzano

Olbia-AlbinoLeffe

Pontedera-Pro Patria

Pro Vercelli-Arezzo

Renate-Novara

Robur Siena-Pianese

12ª Giornata – 27 ottobre / 31ª Giornata – 15 marzo

AlbinoLeffe-Alessandria

Arezzo-Giana Erminio

Como-Lecco

Gozzano-Pontedera

Juventus U23-Pergolettese

Monza-Renate

Novara-Pistoiese

Pianese-Olbia

Pro Patria-Carrarese

Robur Siena-Pro Vercelli

13ª Giornata – 3 novembre / 32ª Giornata – 22 marzo

Alessandria-Novara

Carrarese-Lecco

Como-Pro Patria

Giana Erminio-Juventus U23

Gozzano-AlbinoLeffe

Olbia-Pro Vercelli

Pergolettese-Monza

Pistoiese-Pianese

Pontedera-Arezzo

Renate-Robur Siena

14ª Giornata – 10 novembre / 33ª Giornata – 25 marzo

AlbinoLeffe-Pontedera

Arezzo-Olbia

Juventus U23-Pistoiese

Lecco-Renate

Monza-Carrarese

Novara-Como

Pianese-Pergolettese

Pro Patria-Alessandria

Pro Vercelli-Giana Erminio

Robur Siena-Gozzano

15ª Giornata – 17 novembre / 34ª Giornata – 29 marzo

Alessandria-Juventus U23

Carrarese-Arezzo

Como-Pro Vercelli

Giana Erminio-Robur Siena

Gozzano-Pro Patria

Olbia-Novara

Pergolettese-AlbinoLeffe

Pistoiese-Monza

Pontedera-Lecco

Renate-Pianese

16ª Giornata – 24 novembre / 35ª Giornata – 5 aprile

AlbinoLeffe-Carrarese

Arezzo-Novara

Juventus U23-Gozzano

Lecco-Giana Erminio

Monza-Alessandria

Pergolettese-Olbia

Pianese-Como

Pro Patria-Pistoiese

Pro Vercelli-Renate

Robur Siena-Pontedera

17ª Giornata – 1 dicembre / 36ª Giornata – 12 aprile

Alessandria-Robur Siena

Carrarese-Pro Vercelli

Como-Juventus U23

Giana Erminio-AlbinoLeffe

Gozzano-Lecco

Novara-Pianese

Olbia-Monza

Pistoiese-Arezzo

Pontedera-Pergolettese

Renate-Pro Patria

18ª Giornata – 8 dicembre / 37ª Giornata – 19 aprile

AlbinoLeffe-Renate

Arezzo-Gozzano

Juventus U23-Carrarese

Lecco-Olbia

Monza-Giana Erminio

Pergolettese-Alessandria

Pianese-Pontedera

Pro Patria-Novara

Pro Vercelli-Pistoiese

Robur Siena-Como

19ª Giornata – 15 dicembre / 38ª Giornata – 26 aprile

Alessandria-Pro Vercelli

Carrarese-Pianese

Como-AlbinoLeffe

Giana Erminio-Pro Patria

Gozzano-Pergolettese

Novara-Robur Siena

Olbia-Juventus U23

Pistoiese-Lecco

Pontedera-Monza

Renate-Arezzo

CALENDARIO E RISULTATI GIRONE B

1ª Giornata – 25 agosto / 20ª Giornata – 22 dicembre

Arzignano Valchiampo-Piacenza 0-0

Carpi-Cesena 4-1

Fano-Sambenedettese 1-3

Fermana-Ravenna 2-1

Modena-L.R. Vicenza 0-0

Reggio Audace-Feralpisalò 4-1

Rimini-Imolese 2-1

Triestina-Gubbio 2-1

Virtus Verona-Padova 1-3

Vis Pesaro-Südtirol 1-2

2ª Giornata – 1 settembre / 21ª Giornata – 12 gennaio

Cesena-Vis Pesaro

Feralpisalò-Rimini

Gubbio-Virtus Verona

Imolese-Arzignano Valchiampo

L.R. Vicenza-Fermana

Padova-Fano

Piacenza-Modena

Ravenna-Reggio Audace

Sambenedettese-Triestina

Südtirol-Carpi

3ª Giornata – 8 settembre / 22ª Giornata – 19 gennaio

Arzignano Valchiampo-Gubbio

Carpi-L.R. Vicenza

Fano-Ravenna

Fermana-Feralpisalò

Modena-Padova

Reggio Audace-Imolese

Rimini-Südtirol

Triestina-Piacenza

Virtus Verona-Cesena

Vis Pesaro-Sambenedettese

4ª Giornata – 15 settembre / 26ª Giornata – 26 gennaio

Cesena-Triestina

Feralpisalò-Virtus Verona

Gubbio-Fano

Imolese-Modena

L.R. Vicenza-Rimini

Padova-Carpi

Piacenza-Fermana

Ravenna-Vis Pesaro

Sambenedettese-Arzignano Valchiampo

Südtirol-Reggio Audace

5ª Giornata – 22 settembre / 24ª Giornata – 2 febbraio

Arzignano Valchiampo-Südtirol

Carpi-Rimini

Cesena-Piacenza

Fano-Reggio Audace

Fermana-Sambenedettese

Gubbio-L.R. Vicenza

Modena-Feralpisalò

Ravenna-Imolese

Virtus Verona-Triestina

Vis Pesaro-Padova

6ª Giornata – 25 settembre / 25ª Giornata – 9 febbraio

Feralpisalò-Fano

Imolese-Virtus Verona

L.R. Vicenza-Vis Pesaro

Padova-Cesena

Piacenza-Ravenna

Reggio Audace-Carpi

Rimini-Gubbio

Sambenedettese-Modena

Südtirol-Fermana

Triestina-Arzignano Valchiampo

7ª Giornata – 29 settembre / 26ª Giornata – 16 febbraio

Arzignano Valchiampo-Reggio Audace

Cesena-Imolese

Fano-Südtirol

Fermana-Padova

Gubbio-Feralpisalò

Modena-Rimini

Piacenza-Carpi

Ravenna-Sambenedettese

Virtus Verona-L.R. Vicenza

Vis Pesaro-Triestina

8ª Giornata – 6 ottobre / 27ª Giornata – 23 febbraio

Carpi-Feralpisalò

Imolese-Fano

L.R. Vicenza-Cesena

Padova-Arzignano Valchiampo

Reggio Audace-Gubbio

Rimini-Virtus Verona

Sambenedettese-Piacenza

Südtirol-Modena

Triestina-Ravenna

Vis Pesaro-Fermana

9ª Giornata – 13 ottobre / 28ª Giornata – 26 febbraio

Arzignano Valchiampo-Modena

Cesena-Sambenedettese

Fano-Rimini

Feralpisalò-Südtirol

Fermana-Imolese

Gubbio-Carpi

Padova-Ravenna

Piacenza-L.R. Vicenza

Reggio Audace-Triestina

Virtus Verona-Vis Pesaro

10ª Giornata – 20 ottobre / 29ª Giornata – 1 marzo

Carpi-Fano

Imolese-Feralpisalò

L.R. Vicenza-Reggio Audace

Modena-Fermana

Ravenna-Arzignano Valchiampo

Rimini-Cesena

Sambenedettese-Virtus Verona

Südtirol-Gubbio

Triestina-Padova

Vis Pesaro-Piacenza

11ª Giornata – 23 ottobre / 30ª Giornata – 8 marzo

Arzignano Valchiampo-L.R. Vicenza

Carpi-Modena

Cesena-Südtirol

Fano-Vis Pesaro

Feralpisalò-Piacenza

Fermana-Triestina

Gubbio-Imolese

Padova-Sambenedettese

Reggio Audace-Rimini

Virtus Verona-Ravenna

12ª Giornata – 27 ottobre / 31ª Giornata – 15 marzo

Arzignano Valchiampo-Feralpisalò

Imolese-Carpi

Modena-Reggio Audace

Piacenza-Padova

Ravenna-Cesena

Rimini-Fermana

Sambenedettese-L.R. Vicenza

Südtirol-Virtus Verona

Triestina-Fano

Vis Pesaro-Gubbio

13ª Giornata – 3 novembre / 32ª Giornata – 22 marzo

Carpi-Ravenna

Fano-Arzignano Valchiampo

Feralpisalò-Triestina

Fermana-Cesena

Gubbio-Modena

Imolese-Südtirol

L.R. Vicenza-Padova

Reggio Audace-Sambenedettese

Rimini-Vis Pesaro

Virtus Verona-Piacenza

14ª Giornata – 10 novembre / 33ª Giornata – 25 marzo

Arzignano Valchiampo-Carpi

Cesena-Reggio Audace

Fermana-Virtus Verona

Modena-Fano

Padova-Südtirol

Piacenza-Gubbio

Ravenna-Feralpisalò

Sambenedettese-Rimini

Triestina-L.R. Vicenza

Vis Pesaro-Imolese

15ª Giornata – 17 novembre / 34ª Giornata – 29 marzo

Carpi-Fermana

Fano-Piacenza

Feralpisalò-Padova

Gubbio-Cesena

Imolese-Triestina

L.R. Vicenza-Ravenna

Modena-Virtus Verona

Reggio Audace-Vis Pesaro

Rimini-Arzignano Valchiampo

Südtirol-Sambenedettese

16ª Giornata – 24 novembre / 35ª Giornata – 5 aprile

Cesena-Modena

Fermana-Reggio Audace

L.R. Vicenza-Fano

Padova-Rimini

Piacenza-Imolese

Ravenna-Gubbio

Sambenedettese-Feralpisalò

Triestina-Südtirol

Virtus Verona-Carpi

Vis Pesaro-Arzignano Valchiampo

17ª Giornata – 1 dicembre / 36ª Giornata – 12 aprile

Arzignano Valchiampo-Virtus Verona

Carpi-Triestina

Fano-Fermana

Feralpisalò-Cesena

Gubbio-Padova

Imolese-Sambenedettese

Modena-Vis Pesaro

Reggio Audace-Piacenza

Rimini-Ravenna

Südtirol-L.R. Vicenza

18ª Giornata – 8 dicembre / 37ª Giornata – 19 aprile

Cesena-Fano

Fermana-Arzignano Valchiampo

L.R. Vicenza-Feralpisalò

Padova-Imolese

Piacenza-Rimini

Ravenna-Südtirol

Sambenedettese-Gubbio

Triestina-Modena

Virtus Verona-Reggio Audace

Vis Pesaro-Carpi

19ª Giornata – 15 dicembre / 38ª Giornata – 26 aprile

Arzignano Valchiampo-Cesena

Carpi-Sambenedettese

Fano-Virtus Verona

Feralpisalò-Vis Pesaro

Gubbio-Fermana

Imolese-L.R. Vicenza

Modena-Ravenna

Reggio Audace-Padova

Rimini-Triestina

Südtirol-Piacenza

CALENDARIO E RISULTATI GIRONE C

1ª Giornata – 25 agosto / 20ª Giornata – 22 dicembre

Avellino-Catania 3-6

Catanzaro-Teramo 2-1

Cavese-AZ Picerno 1-1

Monopoli-Vibonese 1-0

Potenza-Casertana 1-0

Rende-Bisceglie 0-1

Rieti-Ternana 1-3

Sicula Leonzio-Bari 0-2

Virtus Francavilla-Reggina 1-1

Viterbese Castrense-Paganese 2-1

2ª Giornata – 1 settembre / 21ª Giornata – 12 gennaio

AZ Picerno-Rieti

Bari-Viterbese Castrense

Bisceglie-Catanzaro

Casertana-Rende

Catania-Virtus Francavilla

Paganese-Monopoli

Reggina-Rende

Teramo-Sicula Leonzio

Ternana-Potenza

Vibonese-Avellino

3ª Giornata – 8 settembre / 22ª Giornata – 19 gennaio

Avellino-Teramo

Cavese-Vibonese

Monopoli-Catanzaro

Potenza-Catania

Reggina-Bisceglie

Rende-Ternana

Rieti-Bari

Sicula Leonzio-Paganese

Virtus Francavilla-Paganese

Viterbese Castrense-AZ Picerno

4ª Giornata – 15 settembre / 26ª Giornata – 26 gennaio

AZ Picerno-Avellino

Bari-Reggina

Bisceglie-Potenza

Casertana-Rieti

Catania-Viterbese Castrense

Catanzaro-Sicula Leonzio

Paganese-Virtus Francavilla

Teramo-Cavese

Ternana-Monopoli

Vibonese-Rende

5ª Giornata – 22 settembre / 24ª Giornata – 2 febbraio

Avellino-Bisceglie

AZ Picerno-Casertana

Cavese-Paganese

Monopoli-Catania

Reggina-Vibonese

Rende-Teramo

Rieti-Potenza

Sicula Leonzio-Ternana

Virtus Francavilla-Bari

Viterbese Castrense-Catanzaro

6ª Giornata – 25 settembre / 25ª Giornata – 9 febbraio

Avellino-Virtus Francavilla

Bari-Monopoli

Bisceglie-Casertana

Catania-Cavese

Catanzaro-Rieti

Paganese-Rende

Potenza-Sicula Leonzio

Teramo-Viterbese Castrense

Ternana-Reggina

Vibonese-AZ Picerno

7ª Giornata – 29 settembre / 26ª Giornata – 16 febbraio

AZ Picerno-Bari

Casertana-Catanzaro

Cavese-Avellino

Monopoli-Teramo

Reggina-Catania

Rende-Potenza

Rieti-Paganese

Sicula Leonzio-Bisceglie

Virtus Francavilla-Ternana

Viterbese Castrense-Vibonese

8ª Giornata – 6 ottobre / 27ª Giornata – 23 febbraio

Avellino-Rende

Bari-Cavese

Bisceglie-AZ Picerno

Catanzaro-Virtus Francavilla

Paganese-Reggina

Potenza-Viterbese Castrense

Sicula Leonzio-Monopoli

Teramo-Rieti

Ternana-Catania

Vibonese-Casertana

9ª Giornata – 13 ottobre / 28ª Giornata – 26 febbraio

Bari-Ternana

Casertana-Sicula Leonzio

Catania-AZ Picerno

Paganese-Avellino

Potenza-Teramo

Reggina-Catanzaro

Rende-Cavese

Rieti-Monopoli

Virtus Francavilla-Vibonese

Viterbese Castrense-Bisceglie

10ª Giornata – 20 ottobre / 29ª Giornata – 1 marzo

Avellino-Bari

AZ Picerno-Virtus Francavilla

Bisceglie-Ternana

Catanzaro-Potenza

Cavese-Casertana

Monopoli-Reggina

Sicula Leonzio-Rieti

Teramo-Paganese

Vibonese-Catania

Viterbese Castrense-Rende

11ª Giornata – 23 ottobre / 30ª Giornata – 8 marzo

Bari-Catanzaro

Casertana-Monopoli

Catania-Bisceglie

Paganese-Vibonese

Potenza-Cavese

Reggina-AZ Picerno

Rende-Sicula Leonzio

Rieti-Viterbese Castrense

Ternana-Avellino

Virtus Francavilla-Teramo

12ª Giornata – 27 ottobre / 31ª Giornata – 15 marzo

Avellino-Reggina

AZ Picerno-Paganese

Bisceglie-Virtus Francavilla

Catania-Bari

Catanzaro-Rende

Cavese-Rieti

Monopoli-Potenza

Teramo-Casertana

Vibonese-Ternana

Viterbese Castrense-Sicula Leonzio

13ª Giornata – 3 novembre / 32ª Giornata – 22 marzo

Bari-Vibonese

Casertana-Viterbese Castrense

Catanzaro-Avellino

Paganese-Catania

Potenza-Reggina

Rende-Monopoli

Rieti-Virtus Francavilla

Sicula Leonzio-Cavese

Teramo-Bisceglie

Ternana-AZ Picerno

14ª Giornata – 10 novembre / 33ª Giornata – 25 marzo

Avellino-Potenza

AZ Picerno-Teramo

Bisceglie-Bari

Catania-Sicula Leonzio

Cavese-Catanzaro

Monopoli-Viterbese Castrense

Reggina-Casertana

Ternana-Paganese

Vibonese-Rieti

Virtus Francavilla-Rende

15ª Giornata – 17 novembre / 34ª Giornata – 29 marzo

Casertana-Avellino

Catanzaro-Catania

Monopoli-Bisceglie

Paganese-Bari

Potenza-Vibonese

Rende-AZ Picerno

Rieti-Reggina

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla

Teramo-Ternana

Viterbese Castrense-Cavese

16ª Giornata – 24 novembre / 35ª Giornata – 5 aprile

Avellino-Rieti

AZ Picerno-Sicula Leonzio

Bari-Teramo

Bisceglie-Paganese

Catania-Casertana

Cavese-Monopoli

Reggina-Rende

Ternana-Viterbese Castrense

Vibonese-Catanzaro

Virtus Francavilla-Potenza

17ª Giornata – 1 dicembre / 36ª Giornata – 12 aprile

Casertana-Paganese

Catanzaro-Ternana

Cavese-Bisceglie

Monopoli-Virtus Francavilla

Potenza-AZ Picerno

Rende-Bari

Rieti-Catania

Sicula Leonzio-Vibonese

Teramo-Reggina

Viterbese Castrense-Avellino

18ª Giornata – 8 dicembre / 37ª Giornata – 19 aprile

Avellino-Sicula Leonzio

AZ Picerno-Monopoli

Bari-Potenza

Catania-Rende

Paganese-Catanzaro

Reggina-Viterbese Castrense

Rieti-Bisceglie

Ternana-Casertana

Vibonese-Teramo

Virtus Francavilla-Cavese

19ª Giornata – 15 dicembre / 38ª Giornata – 26 aprile

Bisceglie-Vibonese

Casertana-Bari

Catanzaro-AZ Picerno

Cavese-Ternana

Monopoli-Avellino

Potenza-Paganese

Rende-Rieti

Sicula Leonzio-Reggina

Teramo-Catania

Viterbese Castrense-Virtus Francavilla

Classifiche Serie C

Girone A

Arezzo pt. 3 Pontedera pt. 3 Como pt. 3 Novara pt. 3 Pro Vercelli pt. 3 Renate pt. 3 Albinoleffe pt. 3 Monza pt. 3 Olbia pt. 3 Alessandria pt. 1 Gozzano pt. 1 Pistoiese pt. 0 Pro Patria pt. 0 Siena pt. 0 Carrarese pt. 0 Lecco pt. 0 Giana Erminio pt. 0 Juventus II pt. 0 Pergolettese pt. 0 Pianese pt. 0

Girone B

Carpi pt. 3 Reggiana pt. 3 Padova pt. 3 Sambenedettese pt. 3 Fermana pt. 3 Rimini pt. 3 Südtirol pt. 3 Triestina pt. 3 Arzignano Valchiampo pt. 1 Modena pt. 1 Piacenza pt. 1 Vicenza pt. 1 Gubbio pt. 0 Imolese pt. 0 Ravenna pt. 0 Vis Pesaro pt. 0 Fano pt. 0 Virtus Verona pt. 0 Cesena pt. 0 Feralpisalò pt. 0

Girone C