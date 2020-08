Serie C 2020-21, via libera della Covisoc: 52 squadre e nuovi gironi

Serie C 2020-21, via libera della Covisoc: sono state approvate tutte le iscrizioni, cambia anche la composizione dei gironi

La serie C 2020-21 sta prendendo forma. La Covisoc ha dato il via libera alle 52 squadre della terza serie che hanno presentato regolare domanda per l’iscrizione al prossimo campionato: non ci sono sorprese, tutto è confermato per la nuova stagione.

Confermate Palermo e Catania (dopo i dubbi delle ultime settimane), ora si inizia a discutere per la composizione dei nuovi gironi. L’idea è chiara, si cercherà una divisione nord, sud e centro, proprio per evitare maggiori spostamenti.

Cambia la serie C, inizierà anche il nuovo mercato: ormai tutto è pronto e le 52 squadre sono ai nastri di partenza. La terza serie – dopo i problemi economici dovuti al Covid-19 – sta per ripartire.