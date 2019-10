Serie C, Lecco: cambio in panchina arriva D’Agsotino

La società ha sollevato dall’incarico Marco Gaburro dopo 7 gare del campionato di Serie C

Cambio di allenatore per il Lecco. La squadra sta infatti vivendo un momento di crisi per quanto riguarda i risultati e si trova al momento al terzultimo posto del Girone A della Serie C a soli 7 punti.

Per questo la società ha deciso di provare a cambiare marcia cambiando allenatore chiamando in panchina Gaetano D’Agostino. Questo il comunicato ufficiale del club: “Calcio Lecco 1912 con una nota comunica che Gaetano D’Agostino è il nuovo allenatore bluceleste della Prima Squadra”.