Serie C: una squadra può festeggiare la promozione a Pasqua!

Una squadra potrebbe essere promossa in Serie B. La protagonista che guidando la Serie C in questa grande stagione

Con il successo sul Fiorenzuola per 2-0 di ieri, il Mantova ha adesso un vantaggio di 11 punti sul primo inseguitore, un Padova in difficoltà. Diversa la situazione per la capolista, per la quale, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, «è cominciato il conto alla rovescia per la festa, preparandosi alla trasferta di Trento con una gran fetta di promozione già in tasca.

Perché nonostante non ci sia la certezza matematica, appare evidente come la squadra di Torrente faccia fatica a seguire il passo dei primi della classe e nulla fa pensare che nelle prossime partite il discorso possa cambiare. Di questo passo l’aritmetica potrebbe arrivare tra due giornate, ossia sabato 30. Sì, adesso la Serie B è proprio vicina…». Insomma, i tifosi sono avvertiti: alla vigilia di Pasqua, ci potrebbe essere una bella opportunità per scendere in piazza a festeggiare.