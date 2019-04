Serie D, inneggia alla tragedia di Superga e viene cacciato dalla società

Serie D, un dirigente del Savona inneggia alla tragedia di Superga sui social e la società decide di cacciarlo

Ha contorni ben poco edificanti, la vicenda che ha avuto luogo a Savona e che l’eco sta ora espandendo in tutta Italia. Quella che ha avuto suo malgrado protagonista Claudio Corace, ormai ex dirigente accompagnatore della società ligure che milita in Serie D. Tifosissimo della Juve, all’indomani dell’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano dell’Ajax sulla propria pagina Facebook si è lasciato sfuggire un increscioso commento: «Beati i granata che non hanno problemi con la Coppa, ma soltanto con i voli aerei».

Una frase che, inevitabilmente, ha scatenato il putiferio, arrivando fino alle orecchie dei vertici societari del Savona. Che hanno optato per allontanare il proprio tesserato, reputato non più idoneo per ricoprire le proprie mansioni. Per altro in uno stadio come quello cittadino intitolato a Valerio Bacigalupo, il portiere di quel Grande Torino scomparso il 4 maggio 1949. E in un sodalizio che al proprio interno vanta ex granata del calibro di Alessandro Grandoni, nel ruolo di allenatore, e di Fabrizio Casazza, in qualità di preparatore dei portieri. A prescindere, una vergognosa uscita. Costata al diretto interessato la carica in società.