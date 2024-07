Serie D, l’ex CAMPIONE pronto a diventare il nuovo PRESIDENTE del Siena. Ecco la situazione

In Serie D il Siena potrebbe avere Zenga come nuovo presidente dopo la vendita della società bianconera. La situazione

Come riportato da Michele Criscitiello, il Siena è messo in vendita: operazione che nel giro di pochi giorni potrebbe presentare l’ufficialità sulla nuova cordata, che vedrebbe come presidente l’ex portiere della Nazionale Zenga. Il punto.

Serie D, Siena in vendita. Bloccato il calciomercato. Possibile ingresso di una cordata con a capo Walter Zenga che potrebbe diventare il nuovo Presidente del club toscano. Prossime 72 ore decisive #sportitalia