Shakhtar Donetsk-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha un solo modo per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League: battere in trasferta gli ucraini dello Shakhtar Donetsk di Luís Castro per scavalcarli in classifica nel Gruppo C, sperando che al contempo il Manchester City, primo e già qualificato, non perda contro la Dinamo Zagabria. Shakhtar Donetsk-Atalanta: la partita si giocherà mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 nello scenario dello Stadio Metalist di Charkiv.

Luís Castro dovrebbe affidarsi al suo 4-2-3-1, con Teté, Kovalenko e Taison sulla trequarti alle spalle del centravanti Junior Moraes. Gasperini oltre a Zapata perde anche lo sloveno Ilicic, e nel classico 3-4-1-2 della Dea punterà sul ‘Papu’ Gomez in coppia con Muriel in attaco, mentre sulla trequarti Pasalic è in vantaggio su Malinovskiy. A centrocampo Hateboer e Gosens agiranno sulle due fasce, mentre De Roon e Freuler saranno i due interni. Davanti a Gollini, la linea a tre difensiva dovrebbe vedere Kjaer al posto dello squalificato Toloi accanto a Djimsiti e Palomino.

La sfida di Champions League Shakhtar Donetsk-Atalanta sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 11 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite e 484 del digitale terrestre) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Stadio Metalist (Charkiv)

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)



Le probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Teté, Kovalenko, Taison; Junior Moraes. All. Luís Castro.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Kjaer, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Muriel. All. Gasperini.

