Sheva, la nostalgia corre sui social: «Sarò per sempre del Milan» – FOTO

Andriy Shevchenko ha pubblicato un’immagine dei suoi anni passati al Milan su Instagram con una didascalia nostalgica

Il legame tra Andriy Shevchenko e il Milan resta indissolubile. Come dimostra la foto pubblicata dall’ex attaccante ucraino su Instagram, dove ha manifestato ancora una volta il suo attaccamento al club meneghino.

Sheva ha pubblicato un’immagine di quando giocava col Diavolo, con la scritta: «Sarà per sempre A.C. Milan». Una storia d’amore che non accenna a terminare, per la gioia dei tifosi rossoneri.