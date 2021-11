Shock Promes: l’attaccante olandese indagato per tentato omicidio

Shock Quincy Promes, l’attaccante olandese dello Spartak Mosca indagato per tentato omicidio. Le ultime sul caso

Shock in Olanda, dove il calciatore dello Spartak Mosca Quincy Promes, avversario del Napoli in Europa League, è indagato per tentato omicidio. Lo riferisce il De Telegraaf, che racconta di come il classe ’92 abbia sferrato una coltellata al ginocchio del cugino durante una festa di famiglia lo scorso anno.

Sequestrata una casa a garanzia di un’imminente richiesta di risarcimento danni. Se l’attaccante dovesse essere giudicato colpevole rischierebbe dai 24 ai 42 mesi in carcere.