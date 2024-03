Cagliari, Shomurodov: «Voglio continuare così. Non ero pronto»

Eldor Shomurodov, attaccante del Cagliari, ha parlato al Corriere dello Sport della stagione e del momento della squadra

FELICITA’ – «Non posso dire dopo appena una partita se è tornato il vero Eldor Shomurodov. Ancora è troppo presto perché ci vorrà continuità, ma in questo momento sono felice».

STAGIONE – «Più che altro mi aspettavo di giocare di più a inizio stagione. Ma la colpa è la mia perché non ero pronto. Soprattutto fisicamente. Sono arrivato con pochi allenamenti e ho avuto poco tempo a disposizione. Credevo di tornare in forma prima ma non è andata come pensavo».

ANDARE AVANTI – «Spero sia solo l’inizio. E ora voglio fare tutto quello che non ho potuto fare fino ad ora».

DOPPIETTA – «Il più difficile è stato il primo perché non segnavo da un anno. E quando la palla è entrata in porta, non sapevo nemmeno come esultare. Ma il più importante è stato il secondo perché dopo i loro 2 gol, temevamo potessero pareggiare. Segnare di nuovo è stata una liberazione, per me e per il Cagliari, perché tutti volevamo vincere a tutti i costi».

