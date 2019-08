Simeone Cagliari, c’è l’assenso del giocatore. Manca ancora un dettaglio

Simeone Cagliari, c’è il benestare del giocatore al trasferimento. Manca ancora un dettaglio per chiudere la trattativa

Il passaggio di Giovanni Simeone al Cagliari potrebbe essere imminente. I sardi hanno scavalcato la Sampdoria, che sembrava la più accreditata per accaparrarsi il giocatore della Fiorentina.

Gianluca Di Marzio fa sapere che l’attaccante ha dato il proprio assenso per il trasferimento in Sardegna. L’unico dettaglio che manca ancora per chiudere è rappresentato dalla clausola che il calciatore stesso vorrebbe inserire.