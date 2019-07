Simeone: «De Rossi al Boca? L’adattamento non sarà semplice»

Diego Simeone parla di De Rossi e della sua scelta di giocare per il Boca Junior: le sue parole sull’ambientamento

La scelta di De Rossi di approdare al Boca Junior viene commentata da Diego Simeone, che conosce bene sia il calcio italiano che quello argentino.

«Per De Rossi non sarà semplice l’adattamento al calcio argentino, anzi sarà dura. In Italia gli spazi sono ridotti e si gioca nello stretto. Nel calcio argentino è tutto molto più aperto e questo fa sì che sia complicato ambientarsi per chi non è abituato. È successo anche a me quando sono tornato in Argentina dalla Spagna» ha dichiarato il tecnico dei colchoneros.