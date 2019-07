Simeone: «Ottimista per la gara con il Real Madrid, ma penso già al futuro»

Diego Simeone parla dopo l’amichevole vinta 7-3 con il Real Madrid. Le parole e le sensazioni del tecnico dell’Atletico

Simeone sorride dopo l’amichevole vinta 7-3 con il Real Madrid, ma tiene i piedi saldi a terra. L’allenatore dell’Atletico ha parlato così dopo la sfida.

«Lavoriamo in funzione del momento e abbiamo preparato bene questa partita, come prepariamo ogni Real-Atletico. Considero questo match, ci ragiono con ottimismo, entusiasmo, ma ora penso già alla prossima gara. Non considero questo match come la testimonianza del reale potenziale di una e dell’altra squadra. Joao Felix? Lo vedo meglio a giocare con qualcuno davanti a sé per stimolare la sua visione di gioco» ha dichiarato il tecnico argentino.