Siviglia-Atletico Madrid streaming e probabili formazioni: dove vederla

Siviglia-Atletico Madrid in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 18ª giornata di Liga

Durante la 18ª giornata di Liga, si affrontano Siviglia e Atletico Madrid, in un match che promette spettacolo. Oltre ad essere due rivali storiche del campionato spagnolo, le due società sono tra le prime della classe e la gara potrebbe risultare decisiva per il prosieguo della stagione. I Colchoneros sono attualmente secondi a meno tre dal Barcellona in vetta alla classifica, mentre il Siviglia si ritrova al secondo posto con due lunghezze in meno dall’Atletico. La gara è in programma allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán domenica 6 gennaio alle ore 16:15.

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la nuova piattaforma di streaming online disponibile, dopo la sottoscrizione di un abbonamento, su pc, smartphone e tablet. Sarà possibile seguire il match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Siviglia-Atletico Madrid

Competizione: Liga 2018/2019

Quando: domenica 6 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 16:15

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Ramón Sánchez-Pizjuán (Siviglia)

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz

Siviglia-Atletico Madrid: le probabili formazioni

SIVIGLIA – Il club andaluso, reduce dal pareggio in trasferta contro il Leganes, con un successo potrebbe sorpassare proprio l’Atletico Madrid e piazzarsi al secondo posto alle spalle del Barcellona. Il tecnico Machin, alle prese con diversi infortuni, per il big match dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto già nello scorso turno di campionato. Nel 3-5-2 tra i pali ci sarà Vaclik con Mercado, Carrico e Sergi Gomez in difesa. La folta linea dei centrocampisti dovrebbe essere formata da Banega, Roque Mesa e Vazquez centrali e Navas ed Escudero sulle corsie laterali. In attacco agirà l’ormai collaudata coppia André Silva-Ben Yedder.

ATLETICO MADRID – Contro il Siviglia, la formazione di Simeone ha la ghiotta occasione di allungare in classifica, incrementando il gap tra il secondo ed il terzo posto. I Colchoneros, reduci da una striscia di 14 risultati positivi in campionato, inoltre, con un successo potrebbero anche ridurre il distacco con il Barcellona (+3), impegnato contro il Getafe. Simeone, cercherà di in campo la migliore formazione nel solito 4-4-2. Davanti al portiere Oblak ci saranno a comporre il pacchetto arretrato Arias, Savic, Godin e Juanfran. A centrocampo agiranno Thomas, Saul centralmente e Koke e Correa sulle fasce. L’attacco sarà affidato a Griezmann e Correa.

PROBABILE FORMAZIONE SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Mercado, Carriço, Sergi Gomez; Navas, Banega, Roque Mesa, Escudero; Vazquez; André Silva, Ben Yedder. Allenatore: Machin.

PROBABILE FORMAZIONE ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Savic, Godin, Juanfran; Correa, Thomas, Saul, Koke; Griezmann, Correa. Allenatore: Simeone.

