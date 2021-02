Siviglia, Lopetegui: «Castigo eccessivo. Possiamo battere il Dortmund»

Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, ha parlato al termine del match di Champions League perso contro il Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni

«Il risultato non è buono, perdere in casa contro il Dortmund non è mai un risultato positivo però resta una partita da giocare e proveremo a sfruttare questa possibilità. Andremo a giocarla con ambizione ed entusiasmo, non abbiamo meritato di perdere però il Borussia ha uno dei giocatori migliori del mondo, che ha fatto la differenza e ci ha inflitto un castigo eccessivo. Nel secondo tempo la squadra ha reagito, abbiamo avuto la possibilità per pareggiare. Ora dobbiamo rialzarci e recuperare bene per le partite che verranno. Ci sono state cose positive come la nostra reazione, il fatto che non abbiamo concesso più contropiedi. A margine del risultato ci sono cose positive. Andremo a giocarcela sapendo di poter vincere».