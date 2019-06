Il difensore dell’Inter Milan Skriniar canta un coro dedicato alla Juventus. La sfida Scudetto è già iniziata

Milan Skriniar last night in Dubai. Il difensore dell’Inter è il protagonista di un video che circola sui social network. Il calciatore slovacco, insieme ad alcuni amici, ha intonato un coro da stadio.

«CO CO COME MAI LA CHAMPIONS LEAGUE TU NON LA VINCI MAI» un coro dei tifosi nerazzurri ‘dedicato’ alla Juventus. Skrniar lancia la sfida ai bianconeri? La lotta per lo Scudetto è già iniziata.