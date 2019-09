Slavia Praga, Trpisovsky: «Faremo soffrire chiunque»

Il tecnico dello Slavia Praga Jindřich Trpisovsky ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter

Lo Slavia Praga è ancora imbattuto in campionato e spera di continuare il trend anche in Champions League. Il tecnico dei cechi, Jindrich Trpisovsky, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Inter.

GIRONE – «Siamo in un gruppo di giganti e ne siamo consapevoli, ma se non ci credessimo, non proveremmo neppure a giocare qui a San Siro. Vogliamo rimanere in Europa, il campo dice sempre la verità. Abbiamo le qualità per far soffrire qualunque avversario».

INTER – «Siamo cambiate entrambe in estate, noi sappiamo poco di loro ed è meglio che anche loro non sappiano molto di noi. Fa parte del gioco. Proveremo a fare più punti possibile in questo girone di ferro, a questo livello non si deve sottovalutare nessuno. Lo Slavia vuole lasciare il segno in Europa».

LUKAKU – «Credo Romelu non giocherà perché da quello che sappiamo non sta bene. E questo è importante per noi. Il gioco senza di lui sarà per forza diverso, se non ci sarà avremo una preoccupazione in meno. E’ anche vero però che saremo preoccupati uguale, laddove chi lo sostituirà ha caratteristiche diverse e altrettanto pericolose”»