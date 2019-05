Una vignetta apparsa sui social mostra Van Dijk che mette in trappola Messi: i bookmakers danno il difensore tra i favoriti per il Pallone d’Oro – FOTO

È scoppiata la Van Dijk mania anche sui social. Il difensore olandese, già giocatore dell’anno in Premier League, si è riscattato dalla prova opaca dell’andata, e ha amministrato il reparto offensivo del Liverpool, per spegnere il Barcellona, Messi in primis.

Questo è quanto raffigura una vignetta su Twitter: il difensore intrappola Messi, mentre Wijnaldum e Origi osservano e ridono. Van Dijk, secondo i bookmakers, avrebbe afferrato Messi anche nella corsa al Pallone d’Oro: la Pulga sarebbe stabilmente primo, con una quota di 1,50, mentre il difensore olandese sarebbe subito alle sue spalle, a quota 3,50. Staccato poi Cristiano Ronaldo, quarto con una valutazione di 21 volte la posta.