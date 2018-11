Il Cagliari cerca il sostituto dell’infortunato Castro e punta su Roberto Soriano, giocatore che potrebbe lasciare il Torino

Il Cagliari dovrà fare a meno di Lucas Castro per tutta la stagione. Infortunio al crociato e stagione terminata con largo anticipo per il centrocampista, voluto fortemente da Rolando Maran in Sardegna dopo l’avventura a Catania e a Verona con il Chievo. I rossoblù sono pronti a tuffarsi nuovamente sul mercato e cercano un innesto di valore, per dare seguito alle buone prestazioni di questo inizio stagione. Uno dei nomi finiti sul taccuino del direttore sportivo Marcello Carli è quello di Roberto Soriano. Il centrocampista centrale doveva essere uno dei fiori all’occhiello della campagna acquisti del Torino ma sta deludendo le attese.

Un inizio di stagione complicato, una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative, diverse panchine, potrebbero spingere Soriano a considerare l’addio al Toro. Il centrocampista di proprietà del Villarreal ma attualmente in prestito alla squadra granata, potrebbe cambiare aria tra un mese. Il giocatore ha collezionato 11 presenze ma solo 468 minuti, senza mai lasciare il segno. Il centrocampista ha deluso anche a Cagliari e secondo Sky Sport a gennaio potrebbe trovare una nuova sistemazione. Il Cagliari cerca un rimpiazzo per Lucas Castro e potrebbe puntare sull’ex giocatore della Sampdoria. Nel mirino dei sardi anche Bessa del Genoa e Mauri del Milan.