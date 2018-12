Roberto Soriano potrebbe salutare il Torino a gennaio: accostato al Cagliari, anche il Bologna lo mette tra gli obiettivi di mercato

Roberto Soriano, arrivato al Torino dal Villareal in estate in prestito con diritto di riscatto, potrebbe lasciare i granata a gennaio. Accostato al Cagliari (che lo ha inquadrato come sostituto dell’infortunato Castro), il centrocampista ha attirato le attenzioni anche di un altro club in lotta per la salvezza: il Bologna.

Come riportato da Sky Sport, il club emiliano ha avviato la trattativa con il Torino per avere il centrocampista a gennaio. Soriano, impiegato a intermittenza da Mazzarri, è un nome in uscita dal club granata: un suo addio anticipato al Toro e un’avventura di sei mesi a Cagliari o Bologna è al momento una possibilità concreta.