Sorloth all’Atletico Madrid, UFFICIALE, il comunicato dei colchoneros

L’Atletico Madrid ha ufficializzato l’arrivo di Alexander Sorloth: l’attaccante norvegese ha firmato un quadriennale

L’Atletico Madrid ha ufficializzato l’arrivo di Alexander Sorloth. L’attaccante norvegese arriva dal Villarreal e ha firmato un quadriennale con i Colchoneros. Di seguito il comunicato del club.

COMUNICATO – «Atlético de Madrid e Villarreal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alexander Sørloth, che firmerà con il nostro club fino al 2028. Il 28enne nazionale norvegese è un attaccante dotato di grande potenza fisica grazie ai suoi 195 cm di altezza.

Prodotto del settore giovanile del Rosenberg, Sørloth ha esordito con la prima squadra del club norvegese nel 2013 in una partita di qualificazione all’Europa League, nella quale ha anche segnato. Ha giocato in vari campionati come Eredivisie, Premier League, Jupiler Pro League e Bundesliga prima di passare alla Liga con la Real Sociedad. Dalla squadra di San Sebastian, è passato al Villarreal nel 2023, dove ha vissuto una stagione spettacolare, segnando 26 gol e fornendo sei assist in 41 partite.

Nel maggio 2016, l’attaccante ha esordito con la nazionale norvegese a soli 20 anni in una partita contro il Portogallo. Ha segnato 18 gol e fornito sette assist in 53 presenze in nazionale.

L’attaccante ha superato le visite mediche, che si sono svolte presso l’Unidad de Medicina Deportiva de Vithas IInvictum».