Sorrentino rivela: «Mi alleno tutti i giorni, aspetto la chiamata giusta»

Stefano Sorrentino parla del futuro e dei progetti. Le parole del portiere, in cerca di una squadra dopo essere rimasto svincolato

Dopo essere rimasto senza squadra dopo la fine del suo contratto con il Chievo, Stefano Sorrentino cerca una squadra. Ai microfoni di TMW Radio, il portiere ha parlato così.

FUTURO – «Mi alleno tutti i giorni a Torino, dove mi sono trasferito da poco per raggiungere le mie figlie. Ringrazio il Chieri, club di Serie D, che mi permette di tenermi in forma aspettando la chiamata giusta. sono già arrivate alcune proposte che ho declinato. Non è importante la categoria, per me conta solo il progetto e l’emozione che mi dà giocare».