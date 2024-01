Sorrentino: «Toro, i 10 clean sheet si devono alla crescita di Milinkovic-Savic»

Stefano Sorrentino, ex portiere, sul Corriere della Sera ha parlato del titolare nel suo ruolo in granata, Vania Milinkovic-Savic

Stefano Sorrentino, ex portiere, sul Corriere della Sera ha parlato del titolare nel suo ruolo in granata, Vania Milinkovic-Savic, protagonista fin qui di un’ottima stagione: «Aveva bisogno di giocare, di sbagliare. Quella del Toro non è una piazza facile e lui, nel momento in cui è stato promosso titolare, non aveva praticamente esperienza alle spalle. Ha avuto bisogno di tempo per crescere, ma ora il Torino si ritrova un guardiano della porta efficace e i dieci clean sheet sono merito anche delle sue parate. Può piacere o non piacere, ma i numeri sono dalla sua parte, vedremo se sarà così anche a fine campionato».