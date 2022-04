Sorteggi Mondiali Qatar 2022 LIVE: orario, fasce e regole della cerimonia

Il grande giorno dei Sorteggi Mondiali Qatar 2022: alle 18 a Doha il via alla cerimonia per definire la composizione dei gironi

Un altro passo verso l’appuntamento clou dell’anno: in programma a Doha i Sorteggi Mondiali Qatar 2022. Il via alla cerimonia scatterà alle ore 18 italiane (le 19 locali) per la competizione più attesa che scatterà il 21 novembre e terminerà il 18 dicembre con la finale che si giocherà al Lusail Iconic Stadium.

Le operazioni si svolgeranno come di consueto, ovvero con l’estrazione delle formazioni di prima fascia che verranno abbinate ognuna a un girone di riferimento. Successivamente verranno estratte le squadre di seconda, terza e quarta fascia con l’unica discriminante di non poter avere nazionali della stessa confederazione nello stesso gruppo. Con la logica eccezione dell’Europa che, avendo tredici qualificate, vedrà raddoppiata la partecipazione in cinque raggruppamenti.

All’appello mancano ancora tre nomi, quelli che verranno definiti dagli ultimi tre spareggi ancora da disputare: una europea tra Scozia, Ucraina e Galles, la vincente della sfida Costa Rica-Nuova Zelanda e una tra Perù, Australia e Emirati Arabi Uniti.

LE QUATTRO FASCE

PRIMA FASCIA — Qatar, Brasile, Argentina, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Belgio.

SECONDA FASCIA — Paesi Bassi, Messico, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Stati Uniti.

TERZA FASCIA — Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia, Senegal, Iran.

QUARTA FASCIA — Camerun, Canada, Arabia Saudita, Ghana, Ecuador, vincente di Scozia/Ucraina-Galles, vincente di Costa Rica-Nuova Zelanda, vincente di Perù-Australia/Emirati Arabi Uniti.

