Sorteggi Mondiali Qatar 2022: la composizione delle urne

È arrivato il giorno dei sorteggi Mondiali Qatar 2022: ecco la composizione delle urne in cui sono inserite le Nazionali

Alle 18 italiane, presso il Doha Exhibition and Convention Center, andranno in scena i sorteggi dei gironi dei prossimi Mondiali di Qatar 2022. Quattro fasce, con le Nazionali divise per il loro ranking FIFA. Ecco la loro composizione:

PRIMA FASCIA — Qatar, Brasile, Argentina, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Belgio.

SECONDA FASCIA — Paesi Bassi, Messico, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Stati Uniti.

TERZA FASCIA — Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia, Senegal, Iran.

QUARTA FASCIA — Camerun, Canada, Arabia Saudita, Ghana, Ecuador, vincente di Scozia/Ucraina-Galles, vincente di Costa Rica-Nuova Zelanda, vincente di Perù-Australia/Emirati Arabi Uniti.