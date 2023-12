Sorteggi playoff Europa League: Milan e Roma scoprono le loro avversarie

Sorteggi Europa League: Milan e Roma scoprono le avversarie ai playoff della competizione. Tutti gli aggiornamenti

Alle 13, in quel di Nyon, vanno in scena i sorteggi dei playoff di Europa League. Milan e Roma in attesa di conoscere le loro avversarie. Spareggi per la fase a eliminazione diretta previsti con andata il 15 febbraio e ritorno il 22 febbraio 2024.

TESTE DI SERIE

Freiburg (GER)

Marseille (FRA)

Qarabağ (AZE)

Rennes (FRA)

ROMA (ITA)

Sparta Praha (CZE)

Sporting CP (POR)

Toulouse (FRA)

NON TESTE DI SERIE

Benfica (POR)

Braga (POR)

Feyenoord (NED)

Galatasaray (TUR)

Lens (FRA)

MILAN (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Young Boys (SUI)