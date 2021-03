Sorteggi quarti Champions League 2020-2021: tutti gli abbinamenti

Archiviati gli ottavi di finale, a Nyon vanno in scena i sorteggi dei quarti di Champions League 2020-2021: ecco tutti gli aggiornamenti

Archiviati gli ottavi di finale, con tutte e tre le squadre italiane eliminate, le otto squadre rimaste in corsa in Champions League conosceranno gli accoppiamenti dei quarti nel sorteggio che si svolgerà a partire dalle ore 12.00 a Nyon. Calcionews24.com seguirà in diretta LIVE il sorteggio.

Sorteggi quarti Champions League LIVE:

12.15 – Real Madrid-Liverpool

12.14 – Bayern Monaco-Paris Saint Germain

12.14 – Porto-Chelsea

12.13 – Manchester City-Borussia Dortmund

Le otto squadre qualificate ai quarti:

Real Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Chelsea (Inghilterra)

Bayern Monaco (Germania)

Borussia Dortmund (Germania)

Porto (Portogallo)

Paris Saint Germain (Francia)

Regole per il sorteggio:

Quello dei quarti di finale di Champions League sarà un sorteggio libero, dove non sono previste teste di serie; si potranno inoltre affrontare due squadre della stessa nazione. I vari accoppiamenti dei quarti saranno numerati da 1 a 4 per il successivo sorteggio delle semifinali; verrà poi effettuato un ulteriore sorteggio per determinare la squadra di ‘casa’ della finale ma solo per motivi burocratici.

Quando si disputeranno i quarti di Champions League:

I quarti di finale si disputeranno il 6-7 aprile (gare d’andata) e il 13-14 aprile (gare di ritorno).