Sorteggio calendario Serie B 2019/2020: data, sede e orario della compilazione e dove seguirlo in diretta in tv e streaming

Anche il campionato di Serie B 2019/2020, come la Serie A, aprirà i battenti nel penultimo weekend del mese di agosto, con le gare che si distribuiranno fra venerdì 23 agosto e domenica 25 agosto. Per conoscere il programma del torneo, tuttavia, bisognerà aspettare il sorteggio del Calendario Serie B 2019/2020: la Lega di Serie B ha ufficializzato la data in cui saranno disegnate le varie giornate del prossimo torneo cadetto.

Data e sede sorteggio Calendario Serie B 2019/2020

Il sorteggio del Calendario della Serie B 2019/2020 sarà effettuato la sera di martedì 6 agosto 2019 con orario di inizio alle 20.00 nel palcoscenico del Chiostro di San Francesco di Ascoli Piceno.

«Abbiamo scelto un luogo magico, – ha spiegato il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata – il Chiostro di San Francesco di Ascoli, una delle tante ed ineguagliabili ricchezze del Paese, in uno dei venti territori del Campionato degli italiani, simbolo di storia, fascino e immensa cultura»

Squadre Serie B 2019/2020

A differenza dell’ultimo torneo, che è stato a 19 squadre per i problemi legati alla mancata iscrizione di alcuni club e ai ricorsi e controricorsi che ne sono scaturiti, la Serie B 2019/2020 tornerà regolarmente a 20 squadre. Queste le partecipanti al prossimo torneo cadetto:

Ascoli, Benevento, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Crotone, Empoli, Frosinone, Juve Stabia, Livorno, Perugia, Pescara, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Trapani, Venezia, Virtus Entella.

Dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio del Calendario di Serie B 2019/2020 sarà trasmesso in diretta in tv in chiaro da Rai Sport (canale 57 HD e 58 del Digitale terrestre) e da DAZN. In quest’ultimo caso gli abbonati alla piattaforma streaming potranno seguire la cerimonia in tv se in possesso di una moderna smart tv compatibile con la app, collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o una console da gioco Play Station 4 o Xbox, o avvalendosi di dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Tifosi e appassionati potranno inoltre seguire il sorteggio del calendario di Serie B in diretta streaming su pc, tablet e smartphone: sulla Rai attraverso la piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport, su DAZN collegandosi su pc alla pagina della piattaforma oppure alla app sui dispositivi mobili.

Per quanto concerne DAZN, chi sottoscrive un abbonamento avrà un mese di visione gratuito di tutti gli eventi in calendario, mentre dal secondo mese pagherà 9.99 euro ogni 30 giorni. Sarà possibile disdire la sottoscrizione in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.